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Суспільство та люди

На Чернігівщині дівчинка, яка завагітніла у 12 років, народила доньку від підлітка

11:10 21 жовтня 2021
немовля

На Чернігівщині 13-річна Наталія, яка у 12 років завагітніла від 17-річного сусіда, народила дочку.

Як повідомляє «Суспільне», малятко народилося вагою 2 800 грамів, її назвали Поліною. За словами батька дівчинки Сергія, породіллю не встигали довезти до Чернігова — стрімкі пологи прийняли у лікарні Мени.

«Я позавчора їздив, але мене до палати не пустили через карантин. Так що тільки передав їм сумку», — розповів юнак і додав, що маму з донькою повинні виписати завтра. За його словами, вони з Наталею щлюб ще не брали.

Нагадаємо, що про вагітність школярки стало відомо влітку — УЗД показало, що плоду було вже 10,5 тижнів. Медики і Сергій вмовили не робити аборт. Хлопець говорив, що мріє стати батьком до 20 років, але не знав, що секс з неповнолітньою - кримінальна стаття.

А на Волині батько дитини 13-річної школярки пішов під суд — насильником виявився 63-річний чоловік, який згвалтував свою пасербицю.

Фото з Pixabay.

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