Сто визнаних вчених та експертів з боротьби з тютюнопалінням з різних країн світу напередодні 9-го засідання Конференції сторін Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну (РКБТ) звернулися до країн — учасниць конвенції і до Всесвітньої організації охорони здоров'я із закликом зробити бездимні нікотинові товари частиною боротьби з курінням, повідомляє Courier Mail.

Лист із закликом до ВООЗ та РКБТ, зокрема, підписали колишній радник уряду Великобританії та професор Imperial College London Девід Натт, директор Counterfactual Consulting — провідної британської організації по боротьбі з курінням Клайв Бейтс, а також вчені з University Colle London і King's College (Великобританія), Yale University і New York University (США), Medical University of Vienna (Австрія), University of Geneva (Швейцарія), University of Queensland (Австралія), University of Ottawa (Канада) та багатьох інших навчальних і наукових закладів.

«Ми звертаємося до сторін РКБТ та до Всесвітньої організації охорони здоров'я із закликом підтримати та просувати стратегію зменшення шкоди від куріння, впроваджуючи її принципи в Рамковій конвенції із боротьби проти тютюну», — сказано в заяві.

Фахівці з боротьби з тютюном наголошують, що за останнє десятиліття були розроблені інноваційні нікотинові товари, які не спалюють тютюн і не виробляють дим.

«Саме сигарети та інші тютюнові вироби, що спалюють тютюн, несуть головну відповідальність за величезну кількість смертей, викликаних вживанням нікотину по всьому світу. Бездимні нікотинові продукти — такі як електронні сигарети, нікотинові патчі для перорального застосування, тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕНи), снюс — відкривають досить перспективний шлях до зменшення шкоди, завданої курінням», — впевнені експерти, які підписали цей лист.

На їхню думку, переваги та ризики нових бездимних товарів ще підлягають серйознішому вивченню та аналізу, але також експерти нагадують: вже напрацьовані переконливі наукові докази того, що бездимні нікотинові товари набагато менш шкідливі, ніж сигарети.

Однак, як відзначають експерти, ВООЗ і деякі країни продовжують проводити необґрунтовано жорстку і консервативну політику щодо бездимних нікотинових товарів.

«Всесвітня організація охорони здоров'я відкидає стратегію, яка могла б допомогти уникнути мільйонів смертей, пов'язаних з курінням. ВООЗ ігнорує потенціал перетворення тютюнового ринку та зниження ризиків вживання тютюнової продукції», — пишуть автори листа.

За даними Courier Mail, попри всі зусилля ВООЗ, у світі продовжують палити більше 1 млрд людей, а близько 8 млн людей помирають через хвороби, пов'язані з курінням.

Нагадаємо, в Україні, де, за даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно вмирають 85 тис. людей від проблем, пов'язаних з курінням, також ігнорують стратегію зменшення шкоди та посилюють законодавство щодо альтернативних бездимних нікотинових товарів.

Зокрема, з початку 2021 року було різко підвищено акцизи на ТВЕНи та електронні сигарети. А законопроєкт № 4358, ухвалений в першому читанні, пропонує поширити на бездимні нікотинові товари такі ж жорсткі обмеження та правила — по рекламі, використанню, маркуванню, продажу, що і для сигарет.

Автори листа критикують такий підхід і пропонують ВООЗ і РКБТ шість рекомендацій щодо впровадження стратегії зменшення шкоди від куріння. Зокрема, мова йде про те, щоб використовувати цю стратегію для досягнення Цілей сталого розвитку ООН — зокрема цілі 3.4 (боротьба з неінфекційними захворюваннями).

Нагадаємо, з 8 по 13 листопада 2021 року відбудеться 9-а нарада Конференції сторін Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну. Конвенція була підписана у 2004 році, до неї приєдналися 168 держав.

Як раніше повідомило УНІАН, експерт у сфері тютюнового законодавства, керівник ASH UK (1997 — 2003 рр.) — провідної організації з боротьби з курінням, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс вважає, що повна заборона реклами тютюнових виробів в Україні призведе до більшої шкоди для здоров'я населення, адже це може мати протилежний ефект і більше людей можуть почати курити.

