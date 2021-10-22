«Не співпрацюємо з окупантами»: Львів відмовився передати в Росію останки радянського розвідника Кузнєцова

Львів не буде передавати останки радянського розвідника Миколи Кузнєцова, похованого на львівському Пагорбі Слави, в Росію. Так на рішення касаційного адміністративного суду відреагував мер міста Андрій Садовий.

Садовий заявив, що під час війни не буде співпрацювати з країною-агресором. Крім того, зажадав повернути Україні в'язнів, яких утримують у російських в'язницях.

«А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні заарештовані за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають в нелюдських умовах на окупованих територіях? Наша позиція однозначна — ми не співпрацюємо з окупантами!» — написав він у Facebook.

Садовий додав, що позивачем у цій справі про перепоховання останків Миколи Кузнєцова з 2008 року є громадянка Росії Маргарита Брюханова. Історія триває з 2000 року. Вперше з таким проханням до Львова звернулися ветерани Єкатеринбурга.

У 2007 році до Львова приїжджала російська делегація, але їй відмовили в передачі останків, а у 2008 році з таким проханням звернулася родичка розвідника Маргарита Брюханова.

Микола Кузнєцов, який діяв під ім'ям лейтенант Пауль Зіберт, загинув у 1944 році в селі Боратин Бродівського району Львівської області в перестрілці з бійцями УПА.

Похований на Пагорбі Слави. На місце поховання Кузнєцова у Львові кілька разів нападали вандали.

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