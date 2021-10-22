Ув'язненим в Україні офіційно дозволили користуватися телефонами і Інтернетом

В Україні, де влітку цього року Кабмін ухвалив рішення щодо доступу ув'язнених у СІЗО до IP-телефонії та інтернету, назвали розцінки за такі послуги.

За словам міністра юстиції Дениса Малюські, запущено нову послугу — платні телефонні розмови та користування мережею інтернет з обмеженням контенту.

За його словами, 15 хвилин розмови коштуватиме 10 гривень, телефонні розмови на місяць — 345 гривень, а за користування інтернетом (планшет) протягом місяця візьмуть 575 гривень.

При цьому міністр додав, що всі розмови ув’язнених автоматично записуються.

За його словами, ці нововведення надають можливість ув"язненим спілкуватися з рідними, що надважливо для ресоціалізації, прибирають корупцію на «контрабандних» телефонах, забезпечують дотримання прав людини та зменшують попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією

Окрім того, гроші, отримані за ці послуги, поповнюватимуть спецфонд та йтимуть на ремонти.

До речі, влітку цього року Денис Малюська презентував віртуальну карту … українських тюрем, на якій в режимі реального часу можна відстежити їхні показники і дані у вигляді інфографіки. Таким чином, за словами міністра, можна скласти рейтинг місць позбавлення волі в Україні.

Нагадаємо, що перші планті камери з'явилися у столичному СІЗО ще навесні 2020 року. Тоді міністр розповідав, що вартість розміщення залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2000 грн. на добу, 8000 грн. за тиждень і 12 000 грн. на місяць.

Фото — скріншот.

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