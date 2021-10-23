Свято 23 жовтня: що не можна робити на Євлампія Зимівника

23 жовтня Православна церква відзначає день Євлампія. В цю дату у храмах згадують про мучеників за християнську віру з міста Нікомідії. У народі на Євлампія стежили за погодою, щоб зрозуміти якою буде зима.

Євлампій Нікомідійський і його сестра Євлампія жили в III столітті за часів Римської імперії. Молоді християни відмовилися поклонятися язичницьким ідолам. Вони зізналися, що вірять в єдиного Бога, за що і були страчені. Пізніше Євлампій і Євлампія були зараховані до святих мучеників за віру.

У народі Євлампія називали Зимівником. Вважалося, що в цей день вже повинні вдарити морози, але якщо стоїть тепла погода, то прихід зими відкладається до дня Михаїла 21 листопада.

Якщо на Євлампія з дерев майже повністю облетіло листя, то зима буде ранньою.

Якщо ж день Євлампія видався дощовим, то вважалося, що холоди прийдуть не скоро, а снігу можна чекати не раніше, ніж на Артемія (2 листопада).

На день Євлампія не було передбачено обмежень у їжі, але гучні застілля все одно не влаштовували. Не призначали і весілля на Євлампія — вважалося, що сімейне життя буде не вдалим, і шлюб не протримається довго.

Також в цей день не прийнято було купувати нові речі ні персонально собі, ні в дім. Замість цього, проводили ревізію наявних запасів, позбавлялися від зайвого. Нові речі, які не знадобилися, дарували. Ті, що більше не потрібні, роздавали тим, хто мав у них потребу. Зовсім старі — спалювали.

Вважалося, що вогонь, що розводиться на день Євлампія, має цілющу силу, забирає хвороби. Щоб набратися здоров'я, люди старшого віку сиділи біля відкритого вогню, молоді стрибали через багаття, а маленьким дітям давали потримати лучину.

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Фото vseikony.ru

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