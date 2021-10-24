Міжнародний день тещі: кращі привітання та оригінальні листівки
У четверту неділю жовтня відзначають Міжнародний день тещі. Свято було засноване в 1930-их роках в США і спочатку мало жартівливий сенс. З легкої подачі редактора техаської газети Джина Хоу, який пожартував про тещу, назвавши її другою мамою, свято почало набирати популярність в Сполучених Штатах і поширилося по всьому світу.
Це свято — чудова нагода провести вихідний день у колі сім'ї, налагоджуючи стосунки з домочадцями. У цей день чоловіки вітають матерів своїх других половинок, і дякують за турботу про дружину. Жінки в цей день можуть привітати свекрух.
Привітання до дня тещі
***
Привітаю від душі
Я чудову другу маму.
Мрій здійснення та краси,
Відпочинку на Багамах!
Щоб зятьок Вас поважав,
Справи завжди йшли у гору.
І щоб настрій завжди був,
В кожен день та в кожну пору!
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Я Вас люблю і поважаю,
І усіх Вам благ бажаю.
Бажаю квітів і тепла,
Щоб доля доброю була.
Життя хай Ваше процвітає,
У серці радість розквітає.
Хай задумане вдається,
Щастя хай рікою ллється.
***
Мила теща, дорога,
Вітаю вас зі святом!
Я бажаю вам здоров’я
І грошей багато.
Нехай доля вам дарує
Радість і наснагу,
Хай життя буде щасливим,
Ви — гідні поваги!
З Днем тещі. Бажаю сил і терпіння, здоров'я і натхнення, оптимізму і доброти, радості і щастя. Будьте найдорожчою, улюбленою мамою, турботливою тещею. Будьте пустотливою, молодою, ласкавою, непосидючою, самою чудовою тещею в світі!
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З Днем тещі! Бажаю завжди залишатися веселою і завзятою, доброю і чуйною тещею, турботливою і люблячою мамою. Нехай зять носить на руках і цінує золоту тещу, нехай в житті все буде прекрасно, розкішно і чудово!
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Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день вам дарував щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміє, коханою, веселою і жвавою тещею!
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