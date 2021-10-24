Міжнародний день тещі: кращі привітання та оригінальні листівки

У четверту неділю жовтня відзначають Міжнародний день тещі. Свято було засноване в 1930-их роках в США і спочатку мало жартівливий сенс. З легкої подачі редактора техаської газети Джина Хоу, який пожартував про тещу, назвавши її другою мамою, свято почало набирати популярність в Сполучених Штатах і поширилося по всьому світу.

Це свято — чудова нагода провести вихідний день у колі сім'ї, налагоджуючи стосунки з домочадцями. У цей день чоловіки вітають матерів своїх других половинок, і дякують за турботу про дружину. Жінки в цей день можуть привітати свекрух.

Привітання до дня тещі

***

Привітаю від душі

Я чудову другу маму.

Мрій здійснення та краси,

Відпочинку на Багамах!

Щоб зятьок Вас поважав,

Справи завжди йшли у гору.

І щоб настрій завжди був,

В кожен день та в кожну пору!

***

Я Вас люблю і поважаю,

І усіх Вам благ бажаю.

Бажаю квітів і тепла,

Щоб доля доброю була.

Життя хай Ваше процвітає,

У серці радість розквітає.

Хай задумане вдається,

Щастя хай рікою ллється.

***

Мила теща, дорога,

Вітаю вас зі святом!

Я бажаю вам здоров’я

І грошей багато.

Нехай доля вам дарує

Радість і наснагу,

Хай життя буде щасливим,

Ви — гідні поваги!

З Днем тещі. Бажаю сил і терпіння, здоров'я і натхнення, оптимізму і доброти, радості і щастя. Будьте найдорожчою, улюбленою мамою, турботливою тещею. Будьте пустотливою, молодою, ласкавою, непосидючою, самою чудовою тещею в світі!

***

З Днем тещі! Бажаю завжди залишатися веселою і завзятою, доброю і чуйною тещею, турботливою і люблячою мамою. Нехай зять носить на руках і цінує золоту тещу, нехай в житті все буде прекрасно, розкішно і чудово!

***

Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день вам дарував щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміє, коханою, веселою і жвавою тещею!

Як писали «ФАКТИ», православні українці 24 жовтня вшановують пам'ять святого Філіпа (Пилипа) (народна назва дня — «Пилипів день», «Філіпова (Пилипова) тяганина»). Остання назва дня пов'язана з погодою — наставав час бруду, сльоти та бездоріжжя, а дні починали тягнутися.

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