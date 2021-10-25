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Суспільство та люди

Обов'язкова вакцинація вчителів: директорку львівської гімназії оштрафували на 34 тисячі гривень

11:02 25 жовтня 2021
суд

Після того, як в Україні ввели штрафи за порушення санітарних та протиепідемічних вимог, у Львові на 34 тисяч гривень оштрафували директорку школи-гімназії.

Так, у Галицькому районному суді Львова розглянули адміністративну справу, що стосується навчального процесу у школі-гімназії св. Софії, де навчання оффлайн йшло без обов'язкової вакцинації 80% працівників.

Директорку визнали винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, наклавши не тільки штраф, але й ухваливши стягнути з неї на користь держави судовий збір у розмірі 454 гривень.

Нагадаємо, що з 21 жовтня в Україні почали масові карантинні рейди у місцях великого скупчення людей. Так, в транспорті, кафе, магазинах, на ринках перевіряють COVID-сертифікати громадян. За виготовлення та збут підроблених документів загрожує штраф у 17 тис грн або позбавлення волі до 5 років. Тим, хто користується підробленими документами — штраф до 850 грн або обмеження волі на строк до 2-х років.

Фото з Pixabay.

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