Культура екологічного поводження: «Дарниця» відправляє на переробку до 73% відходів виробництва

Фармацевтична компанія «Дарниця» активно впроваджує культуру екологічного поводження з відходами виробничого процесу. За результатами третього кварталу цього року компанія відправила на переробку 72,65% відходів виробництва. Про це повідомляється на сайті «Дарниці».

Уже понад 10 років на фармвиробництві працює система сортування відходів для подальшої переробки чи утилізації відповідно до чинного законодавства. І вона постійно вдосконалюється.

«Ековідповідальність — це основа сучасного виробництва, — підкреслює гендиректор «Дарниці» Андрій Обрізан. — Саме тому стратегія розвитку «Дарниці» гармоніює з досягненням екологічних цілей — захистом атмосферного повітря від забруднення і скороченням шкідливих викидів, зниженням витрат води у виробничому циклі, безпечним поводженням з відходами і максимальною їх передачею на повторну переробку, повною заміною освітлювальних елементів на енергоощадні і запровадженням політики «Зеленого офісу».

Більшість обсягів виробництва «Дарниці» складають лікарські засоби у формі таблеток, капсул та гранул (так звані тверді лікарські форми). На кожному етапі їх виготовлення утворюються різноманітні відходи: первинне та вторинне пакування сировини, пил, залишки сировини та таблетки, які не пройшли контроль якості, залишки плівки, фольги та паперових пакувальних матеріалів.

Первинне пакування сировини, а також фармацевтичні відходи (пил, залишки сировини та відбраковані таблетки складають третину від усієї кількості відходів) не підлягають вторинній переробці, адже можуть бути потенційно небезпечними. Вони відправляються на утилізацію до компаній-партнерів, які спеціалізуються на такій діяльності та мають відповідну ліцензію.

«Небезпечні відходи передаються на термічну утилізацію методом високотемпературного спалювання з каталітичним доокисненням вихідних газів», — пояснюють у фармацевтичній компанії.

А от на подальшу переробку передають вторинне пакування вихідної сировини, наприклад, картон та плівку, а також фольгу, макулатуру та плівку, що залишилися після фасування та пакування готових ліків.

Після вторинної переробки макулатура перетворюється на пакувальний папір для подарунків чи посилок та учнівські зошити. Тим часом гранули отримані у результаті ресайклінгу пластикових відходів надалі використовуються для створення виробів з пластмаси: вішаків для одягу, віконних рам, труб, меблів.

У червні цього року «Дарниця» завершила реновацію свого офісу, розрахованого на 255 співробітників. Під час проєктування змін в компанії зосередилися на застосуванні екологічних матеріалів та енергоощадних технологій, а також ефективному використанні простору. В офісі з'явилися open space, приміщення для переговорів, лаунж-зони, велика загальна обідня зона. Повітря, яке потрапляє в середину, проходить двоступеневу фільтрацію, у приміщеннях автоматично підтримується оптимальний мікроклімат, а працівники можуть індивідуально регулювати освітленість своїх робочих місць.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.



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