День Іверської ікони Божої Матері: що сьогодні не можна робити, щоб не втратити здоров'я

День 26 жовтня у православному календарі присвячений Іверській іконі Пресвятої Богородиці. У храмах проводяться молебни на честь ікони Богоматері Іверської, а віряни просять про зцілення від хвороб, оскільки святий образ вважається чудотворним.

Іверська ікона Божої Матері є однією з найшанованіших на Афоні. За переказами, образ Діви Марії з Дитям був написаний євангелістом Лукою, причому ще в першому столітті під час земного життя Пресвятої Богородиці. За часів іконоборства у Візантії у IX столітті святий образ був збережений однією благочестивою вдовою. За переказами, коли солдати-іконоборці увірвалися в дім до хранительки, то один із воїнів пронизав списом святий образ, і звідти потекла кров (тому на Іверській іконі Богоматір зображена з раною на обличчі). Щоби захистити свій скарб від імператора, вдова прийшла на морський берег і з молитвою довірила святиню хвилям. Через сто років ікону знайшли ченці біля берегів Іверського монастиря на Афоні і визнали Богородицю своєю небесною хранителькою.

Святий образ зберігається у надбрамній церкві Богородиці в Іверському монастирі на Афоні. Ікону ще називають Привратницею, чи Портаїтіссою (грецьке слово для позначення того, що знаходиться при брамі).

Іверську ікону Богоматері вважають чудотворною — до неї звертаються ті, хто не може сам впоратися з хворобами, стражданнями, іншими негараздами. У молитві віруючі звертаються до Богородиці, називаючи її захисницею всіх скорботних, і просять подарувати лікування від хвороби, тіло наповнити благодаттю, а душі дати полегшення.

У день Іверської ікони Пресвятої Богородиці не можна навіть у думках бажати зла оточуючим, заборонено сваритися та лихословити. Цього дня намагалися якомога раніше відвідати храм і очиститися душею. Намагалися цього дня не сваритись ні з домашніми, ні зі знайомими, ні тим більше з незнайомцями. Також у народі існувала думка, що треба не забути зробити цілюще омивання, щоб не втратити здоров'я.

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