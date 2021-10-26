На арені «Льодограй» на Києвщині встановлено нові рекорди України

Наприкінці жовтня на льодовій арені «Льодограй», що у місті Богуслав, яку було збудовано на кошти від проведення лотереї «Лото-Забава», зафіксували декілька рекордів України. Рекорди були встановлені під час проведення відкритого Кубку Київської області з хокею з шайбою серед юнаків 2013—2014 року народження та внесені у Книгу рекордів України.

Ці спортивні змагання стали наймасштабнішими в Україні за трьома показниками: у турнірі зіграли 10 команд з Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської областей; всього у турнірі взяло учать 160 дітей; всього на турнірі зіграно 45 ігор, кожна команда зіграла по 9 ігор.

Проведення турніру відбулось за ініціативи і за допомогою Київської обласної державної адміністрації та голови КОДА Василя Володіна. На відкритті турніру Василь Володін вручив сертифікат на 50 000 грн. на придбання спортивного обладнання та інвентарю дитячій хокейній команді «Шершні» (м. Богуслав) та висловив сподівання, що у майбутньому кількість хокеїстів на Київщині збільшуватиметься.

Тренер богуславської команди «Шершні» Ігор Єдапін висловив подяку очільнику Київської області та зазначив, що ці кошти будуть витрачені на закупівлю тренажерів та екіпіровки для тренувань поза межами льоду.

За словами Єдапіна, тренування у залі дуже потрібні для підготовки витривалості юних гравців: «Це суттєво впливає за загальну підготовку до матчів і в цілому покращує фізичний розвиток дітей».

Переможцями турніру стали:

1-е місце: ХК «Ягуар», м. Дніпро

1-е місце: ХК «Ягуар», м. Дніпро



2-е місце: ДЮСШ «Сокіл Білий», м. Київ

2-е місце: ДЮСШ «Сокіл Білий», м. Київ



3-е місце: ХК «Патріот-1», м. Вінниця

3-е місце: ХК «Патріот-1», м. Вінниця

Найкращими гравцями відзначені:

найкращій нападник — Тимофій Бобров, ХК «Кременчук»

найкращій воротар- Олександр Козиренко, ДЮСШ «Шершні»

найкращій захисник — Максим Пряхін, ХК «Київ»



Льодова арена «Льодограй» збудована у 2014 році у місті Богуслав за 100% фінансування оператора державних лотерей «М.С.Л.» («Лото-Забава», «Мегалот» тощо). Будівництво льодової арени та фінансування богуславської дитячої хокейної команди «Шершні» і команди фігуристів є підтвердженням соціальної спрямованості лотерей на підтримку дитячого спорту в Україні. На арені «Льодограй» тренується понад 450 дітей різного віку, які вже стали призерами і золотими медалістами українських та міжнародних змагань.



52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter