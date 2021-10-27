Шустер, Роговцева, Рибчинський, Гордон та Швець закликали Зеленського присвоїти Тодурову звання Героя України

Відомому кардіохірургу, гендиректору Інституту серця Борису Тодорову, який нещодавно провів першу в країні операцію з пересадки серця дитині, пропонують присвоїти звання Героя України — із таким закликом до президента звернулися відомі українці, передає «Гордон».

«Борис Тодуров першим в Україні провів пересадку серця, створив у Києві відомий нині в усьому світі Інститут серця, врятував життя десяткам тисяч наших співгромадян і щодня продовжує свою нелегку подвижницьку місію. Ми вважаємо, що час державі гідно оцінити роботу цієї видатної людини» , — йдеться у зверненні.

Документ підписали 14 осіб, зокрема три Герої України.

Серед підписантів:

актриса, народна артистка СРСР та України, Герой України Ада Роговцева;

поет, народний артист України, Герой України Юрій Рибчинський;

український футболіст, тренер, володар «Золотого м'яча», колишній головний тренер збірної України Герой України Андрій Шевченко;

телеведучий Савік Шустер;

головний редактор газети «ФАКТИ» Олександр Швець,

засновник інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон;

головний редактор інтернет-видання «ГОРДОН» Алеся Бацман;

народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук;

співачка, народна артистка України Ірина Білик;

співачка, народна артистка України Наталія Могилевська;

співачка Оля Полякова;

футболіст, тренер, колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк;

бізнесмен, продюсер, керуючий партнер «Савік Шустер Студії» Павло Єлізаров;

шеф-редактор сайту «Обозреватель» Орест Сохар.

Матеріал про підлітка, якого оперували у Львові «Про те, що я перша в Україні дитина з пересадженим серцем, тепер розповідаю в Інстаграмі»: 13-річний Максим перебуває під наглядом лікарів" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте матеріал: «Я не відчуваю, що серце у мене жіноче. Працює воно добре»: в Інституті серця провели 14-ту цього року в Україні трансплантацію".

Фото Бориса Тодурова із соціальних мереж.

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