У ювілейному Junior Fashion Week взяли участь інклюзивні моделі

У Києві нещодавно завершився п'ятий ювілейний Junior Fashion Week. Протягом трьох днів на подіумі було представлено понад 20 колекцій українських та світових брендів, в якому взяли участь понад 600 дітей-моделей.

Грандіозним відкриттям став інклюзивний показ-шоу дизайнера Олексія Залевського. На подіум вийшли 30 моделей від 1 до 30 років. Колекцію представили понад 30 людей.

«За 30 років незалежності в Україні виросло ціле покоління нових, незалежних людей. Всі вони — різні, але поєднанні однією рисою — вони можуть бути вільними, розвиватись та досягати своїх цілей в нашій країні», — прокоментував Олексій Залевський.

Серед моделей показу — чемпіонка Європи з художньої гімнастки Валерія Юзьвяк, 22 роки, що завершила кар’єру через онкологічну хворобу, але не полишила боротьбу за життя; 7-річний одеський шахіст Максим Криштофор, який народився передчасно з екстремально низькою вагою, а вже у 13 років став юним гросмейстером та шаховим генієм; 12-річна Анна Михайлова, дівчина із синдромом Дауна, що навчається в звичайній школі і займається жіночим футболом; Анастасія Опанасенко, 12 років, абсолютна чемпіонка України з художньої гімнастики, чемпіонка міжнародних конкурсів, що з 3-х років бореться з алопецією, патологічним випадінням волосся; 14-річна балерина Софія Науменко, учениця Київського хореографічного коледжу, лауреат численних європейських та українських конкурсів; 15-річний Матвій Яскевич, що позбавлений зору з народження та має аутизм; 21-річний Павло Хоньків, який попри ДЦП, активно займається плаванням; Вероніка Дідусенко, «Міс Україна 2018», модель, мама, активістка в області захисту прав жінок; акторка та телеведуча денного шоу «Твій день» на «1+1» Стася Ровінська; супер фіналістка шоу «Співають всі» Дарія Ковтун (ODARA), яка досягла рекордної кількості переглядів відео виступів та народну любов публіки та багато інших.



«Мій показ — інклюзивний. Частина моделей долає різні діагнози, але не здаються. Я хочу аби такі люди були видимими в нашому суспільстві. Їхнє повноправне місце є серед звичайних людей, в школах, на робочих місцях, в театрах і на подіумах», — додав Залевський.

Захід пройшов із дотриманням усіх карантинних норм. Усі відвідувачі могли здати експрес-тест на коронавірус або пред’явити довідки про вакцинацію.

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