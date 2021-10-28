Штраф 4 тисячі доларів: журналістка розповіла, як потрапити до ОАЕ та про ситуацію з ковідом

На відміну від України, де з 30 жовтня до «красних» карантинних зон перейдуть ще сім регіонів, у десятимільйонних Об'єднаних Арабських Еміратах наразі лише близько чотирьох тисяч хворих на ковід.

Про те, які правила діють в цій країні, розповіла журналістка Альона Романенко, яка щойно повернулася з ОАЕ. За її словами, в Еміратах вакциновано двома дозами 87% населення, першою дозою — 97%. Щодня там фіксують близько 90 нових випадків ковіду.

«Країна відкрита для туристів і повторно при в'їзді беруть ПЛР-тест. Вас відвозять у готель і ви не можете ходити вулицями без результатів ось цього ПЛР-тесту. Точніше, можете, але якщо вас зупинять і запитають результати, а у вас їх не буде, то штраф складе 4 тисячи доларів», — пише журналістка на своїй сторінці у соцмережах і додає, що на території ОАЕ діє суворий масковий режим. Всі люди ходять в масках — у готелях, ресторанах, транспорті, на вулицях, навіть робочі на майданчику.

«Одна офіціантка була у двох масках. Масок під носом практично ні в кого не бачила. Штраф за неносіння маски — близько 900 долларів. Ми дозволяли собі знімати маски на набережній, коли у межах 100−150 м нікого не було. Звісно, на пляжі. Загалом саме туристів можна було побачити без масок», — розповідає журналістка.

Містевий гід казав, що в Дубай із України прилетіло 5 людей із ковідом, які вилітали з негативними ПЛР-тестами, а прилетіли вже інфіковані. Їх відправили на самоізоляцію у готелі на 9 днів. Якщо тур коротший (5−7 днів), то треба зв'язуватися із своєю страховою компанією та туроператором, щоб зрозуміти подальші дії. Адже після того, як бронь у готелі закінчиться, людей забирають у звичайну лікарню, а відпускають через 9 днів після тесту. Звичайно, можна зробити повторний ПЛР-тест за кілька днів, але вже за свої кошти.

«Так, щоб полетіти в Емірати потрібно зробити ПЛР-тест. В аеропорту Дубаю усім роблять ПЛР-тест повторно — за це непотрібно нічого платити. Тестування настільки добре організовано, що черг практично немає, а сама процедура із внесенням даних та взяття мазка займає хвилину. Результати прийшли простою смскою через 3 години. Ми навіть речі не встигли розпакувати», — розповідає журналістка и додає: «У той час, як у нас помирає по 500−700 людей на день, у соцмережах поширюють нісенітниці про те, що коронавірусу немає, що його розпилюють з літаків, що вакцинація і маски не працюють, в Еміратах просто вакцинуються і дотримуються обмежень. І так, там був сплеск смертності взимку 2021 року — фактично, до того часу, поки почала давати результати масова вакцинація».



За словами Альони Романенко, в аеропорту «Бориспіль» українців без вакцинації змушують завантажувати застосунок «Вдома». «Ми, вийшовши одними з останніх з літака, дуже швидко перемістилися на початок черги і швиденько пройшли паспортний контроль. А потім бачили велетенську чергу із пасажирів на здачу ПЛР-тестів. Цікаво, у людей вистачає мізків, щоб заробити собі на відпочинок у Дубаї і не вистачає, щоб проаналізувати інформацію і зрозуміти, що вакцини захищають», — резюмує журналістка.

Нагадаємо, що Болгарія внесла Україну до списку країн «червоної зони». З 30 жовтня в'їзд у країну буде дозволено лише тим людям, хто є постійним мешканцем або має вид тривалого проживання у Болгарії, а також членам їхніх сімей.

Фото з Pixabay.

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