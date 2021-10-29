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Суспільство та люди

Народила здорову дитину, але організм не впорався з наслідками коронавірусу: у Києві померла молода вчителька

10:13 29 жовтня 2021
Новонароджений

У Києві, де з 1 листопада вводять жорсткий карантин через зростання кількості хворих на COVID-19, померла молода вчителька, яка 11 днів тому народила дитину і організм якої не зміг подолати ковід.

Про цей випадок повідомляє телеведуча Марічка Падалко. Померла — вчителька англійської мови, яка працювала у школі 155. У цьому навчальному закладі навчаються діти телеведучої.

За інформацією Марічки, Ірина Валеріївна Шамота підхопила ковід на останніх місяцях вагітності. Її стан був дуже важким — жінка перебувала у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень.

Дитина народилася здоровою. Без мами залишилися двоє дітей…

Нагадаємо, що напередодні в Україні було підтверджено майже 27 тисяч випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Хвороба стала летальною для 648 українців.

Фото з Pixabay.

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