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Суспільство та люди

День сотника Лонгіна: що можна і чого не можна робити 29 жовтня

12:04 29 жовтня 2021
лонгін

29 жовтня лікарі та пацієнти відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. В українській армії вітають із професійним святом військових фінансистів. А у церковному календарі 29 жовтня — день святого мученика Лонгіна. Центуріон (сотник) Гай Касій Лонгін згадується як один із тих, хто охороняв місце розп'яття Христа.

За легендами, Лонгін-сотник страждав від захворювання очей і зцілився, коли на обличчя потрапила кров Спасителя. Прозрілий воїн увірував у Христа, а потім ще й був серед тих, кому явився Ісус після воскресіння. Лонгін прийняв хрещення від святих апостолів і став відомим проповідником Божого слова. За свою подвижницьку діяльність колишній сотник був убитий за наказом Пілата. Вже після смерті, в нічному видінні Лонгін прийшов до сліпої вдови, і та знайшла і перепоховала його тіло, за що милістю Божою знову стала бачити.

У день мученика Лонгіна до храмів приходять ті, хто страждає від хвороб очей, і просять Господа про зцілення. Серед заборон у свято — робота, що шкодить зору. Цього дня не займалися ні шиттям, ні вишивкою, ні в'язанням. Натомість, наводили лад у будинку. Якщо стояла сонячна погода, то провітрювали теплі зимові речі, намагаючись довше побути на сонці. Також день вважався несприятливим для ворожінь: була велика ймовірність, що знаки будуть витлумачені неправильно, а той, хто ворожить, спричинить собі лихо.

На день Лонгіна-сотника чекали на зимові холоди. Увечері люди дивилися на зоряне небо і помічали: Місяць у хмарах віщував похолодання, дощі та мокрий сніг, а ясна зоряна ніч обіцяла теплу погоду.

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Фото wikipedia.org

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