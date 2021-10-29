День Усіх Святих: найкращі картинки та привітання на Хелловін

У ніч на понеділок, 1 листопада, напередодні Дня Усіх Святих, усіляка «нечисть» «правитиме світом» — у багатьох країнах, у тому числі й в Україні, існує традиція відзначати Хелловін, коли і діти, і дорослі одягають костюми відьом, вампірів, привидів та іншої потойбічної «живності». До речі, до Хелловіну в Україні виходять у кінопрокат одразу чотири «жахастика»!

Один із головних атрибутів свята — світильник, зроблений із гарбуза зі свічок усередині. Його називають світильником Джеком — за ім'ям людини, яка обдурила самого диявола, і у покарання за це була приречена на вічне поневіряння зі шматочком вугілля, що тліє, у порожній ріпі, який висвітлює його шлях. Пізніше ріпу змінив гарбуз.

Кажуть, цього дня потрібно зачиняти двері до хати — інакше вашим гостем стане «нечисть». Яку, за повір'ям, може відлякати Джек. Хоча, сучасну нечисту силу, яка вирішила за будь-що налякати і розвеселити «жертв», мабуть, нічого не зупинить.

Так що бажаємо вам веселого Хелловіну та страшного щастя!

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Фото з Pixabay.

З Хелловіном! Нехай сьогодні буде страшно весело і дуже цікаво. Бажаю літати просторами радості милим привидом, бажаю мчати до щастя на швидкісній мітлі, бажаю «попити» крові у ворогів, бажаю відірватися на повну і залякати до мурашок усіх навколо.

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Фото з Pixabay.

Нехай яскравіше світять ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і нечисть від рідних будинків і проводжаючи заблукані душі у чистилищі. Нехай дух Хелловіну обійде стороною кожного, не впізнавши під приголомшливими костюмами та масками. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай усі солодощі будуть ваші!

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Фото з Pixabay.

Сьогодні відкриваються двері між надприродним та реальним світами. Вбирайтеся та влаштовуйте свято. Але нехай ваші жарти на честь Хелловіну не будуть похмурими, гумор — чорними, а усмішки зловісними. Дотримуйтесь міри. Веселої та незвичайної вам ночі.

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Фото з Pixabay.

Нехай у Хелловін — переддень Дня Всіх Святих, чаклунство буде приємним і невимушеним. Бажаю чудово провести час!

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І не забудьте приготувати американський гарбузовий пиріг — просту і смачну страву напередодні Хеллоуїна .

Фото з Pixabay.

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