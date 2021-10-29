День автомобіліста-2021: дата, ідеї для подарунків, прикольні привітання і листівки
У суботу, 27 жовтня, водії всіх пострадянських країн святкуватимуть своє улюблене «професійне» свято — День автомобіліста та шляховика, простіше кажучи, День водія.
Свято було засноване 1980 року рішенням президії Верховної Ради СРСР, а 1993 року в незалежній Україні воно стало пам'ятним днем не лише для водіїв, а й для всіх працівників дорожньої сфери.
Традиційно водіїв вітають фразою «Ні цвяха, ні жезла».
«ФАКТИ» пропонують й інші варіанти.
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Нехай мотор не барахлить,
Не дірявиться колесо,
І успіх, як магніт,
Прилипає до тебе просто.
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Щоб колодки не рипіли,
Фари в темряві горіли,
Щоб бензин не дорожчав,
І домкрат без діла лежав!
Щоб дороги без баранів,
І мотор ревів щоб справно,
Щоб ДПСу працівник
З курсу вашого взяв — і зник!
***
Хто за кермом не перший рік,
Хто знає кожен у місті ріг,
Того сьогодні привітаємо
І від душі добра бажаємо.
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Свято автомобіліста,
А значить це день твій,
Адже ти у своїй автівці
Відважний кермовий.
Бажаєм жити без заторів,
Співати разом із мотором,
На ластівці коханій
Летіти аж до мрій!
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» запропонували варіанти привітання з жартівливим святом Хелловін або Дня Усіх Святих 31 жовтня.29
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