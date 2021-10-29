День автомобіліста-2021: дата, ідеї для подарунків, прикольні привітання і листівки

У суботу, 27 жовтня, водії всіх пострадянських країн святкуватимуть своє улюблене «професійне» свято — День автомобіліста та шляховика, простіше кажучи, День водія.

Свято було засноване 1980 року рішенням президії Верховної Ради СРСР, а 1993 року в незалежній Україні воно стало пам'ятним днем не лише для водіїв, а й для всіх працівників дорожньої сфери.

Традиційно водіїв вітають фразою «Ні цвяха, ні жезла».

«ФАКТИ» пропонують й інші варіанти.

***

Нехай мотор не барахлить,

Не дірявиться колесо,

І успіх, як магніт,

Прилипає до тебе просто.

***

Щоб колодки не рипіли,

Фари в темряві горіли,

Щоб бензин не дорожчав,

І домкрат без діла лежав!

Щоб дороги без баранів,

І мотор ревів щоб справно,

Щоб ДПСу працівник

З курсу вашого взяв — і зник!

***

Хто за кермом не перший рік,

Хто знає кожен у місті ріг,

Того сьогодні привітаємо

І від душі добра бажаємо.

***

Свято автомобіліста,

А значить це день твій,

Адже ти у своїй автівці

Відважний кермовий.

Бажаєм жити без заторів,

Співати разом із мотором,

На ластівці коханій

Летіти аж до мрій!

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» запропонували варіанти привітання з жартівливим святом Хелловін або Дня Усіх Святих 31 жовтня.

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