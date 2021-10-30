Свято 30 жовтня: що не можна робити на Осія Колісника

У суботу, 30 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер, День кукурудзяних цукерок і День мокрих кірок. У нашій країні сьогодні святкують День тренера України — неофіційне спортивне свято, яке запровадили у 1999 році представники Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

Також ця субота є Днем працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні (відзначається з 1993 року).

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять старозавітного святого пророка Осії, що входить до числа 12 малих пророків. Відомо, що він мав дивовижний дар переконання — слухаючи його, люди забували про язичницьких ідолів.

У цей день наші пращури перед тим, як ховати вози в сараї, обов'язково повинні були привести їх до ладу: відремонтувати всі колеса, очистити та змастити дьогтем та смолою. Вірили, що якщо цього не зробити сьогодні, у дорозі станеться неприємність чи травма.

Народ говорив, що завершувався літній шлях, починався зимовий.

Дівчата та юнаки загадували загадки, а той, хто помилявся, танцював перед усім селом.

Що не можна робити

Цього дня в Україні заборонялося купатися у бочці та паритися у сауні та лазні.

Не дозволяється розпочинати нові справи, коли не завершено старих.

Тим, хто виходить із дому, заборонено дивитися на небо.

Жінки цього дня обходили ліс.

Ще одна важлива заборона: 30 жовтня категорично не можна брати гроші у борг. Інакше точно не уникнути серйозних фінансових проблем у найближчому майбутньому. Краще подумайте, як заробити потрібну суму, та беріться за справу.

Прикмети

Якщо кішка спить міцно, то найближчими днями буде тепла погода.

Якщо кури та качки поводяться тривожно, буде дощ.

Блискучий місяць на нічному небі віщує похолодання.

Якщо сонце на заході сонця у колі — до погодної негоди.

Іменинники дня

День ангела (іменини) 30 жовтня відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій, Сергій та Юліан.

Нагадаємо, 29 жовтня відзначався День сотника Лонгіна — одного з тих, хто охороняв місце розп'яття Христа.

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