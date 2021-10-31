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Суспільство та люди

«Від ненаситного ковіду»: помер автор легендарної «Сторожової застави»

22:52 31 жовтня 2021
рутківський

31 жовтня у віці 84 років помер відомий український письменник та поет Володимир Рутківський. Причиною смерті стала коронавірусна інфекція.

«Від ненаситного ковіду відійшов у вічність видатний український письменник, лауреат Шевченківської премії та наш великий друг Володимир Рутківський», — йдеться у повідомленні видавництва «Абабагаламага», де публікувався письменник.


Найвідомішим романом Рутківського була «Сторожова застава», яка вперше вийшла 1991 року в журналі «Однокласник», а потім була доповнена і двічі перевидана 2001 та 2012 року. Книжку було успішно екранізовано, у 2017 році кіноверсія «Сторожової застави» вийшла на широкий екран.

Також полюбилася читачам серія романів Рутківського про пригоди в епоху українського козацтва («Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури та підводний човен», «Джури та Кудлатик»).

Знали Рутківського ще й за історичним романом «Сині води» — 2011-го він став книгою року ВВС. У період із 1966 по 2005 рік вийшли дев'ять поетичних збірок Рутківського.

Нагадаємо, 29 жовтня помер заслужений діяч мистецтв України, президент Всеукраїнської організації лялькарів Сергій Брижань. 19 жовтня від ускладнень коронавірусу пішла з життя заслужена артистка України Марія Гонта.

Фото Читомо/Facebook

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