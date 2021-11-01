День Всіх Святих та День поминання померлих відзначають католики: що важливо знати

У понеділок, 1 листопада, відразу ж після Хелловіну, в католицькій церкві у День Усіх Святих (All Saints' Day) згадують про покійних, як і 2 листопада, у День поминання покійних (All Souls' Day).

Православні відзначають День Усіх Святих раніше — у першу неділя після Дня Святої Трійці, у 8 неділю після Великодня.

У Великій Британії та Ірландії День Усіх Святих наклався на кельтське аграрне свято Самайн, що позначало небезпечний рубіжний час, коли на зміну осені йде зима.

За традицією, в ці дні прийнято відвідувати цвинтар, прибирати могили не лише рідних та близьких, а й занедбані, якщо такі є по сусідству, а також запалювати свічки, залишати квіти та молитися за упокій душ. Вдома сім'ї збиралися за столом, згадуючи про родичів, які пішли, і залишали для них частування — спеціальні хлібці.

А у Мексиці та ще низці країн 1 і 2 листопада — День мертвих (El Día de Muertos), який у 2003 році ЮНЕСКО було включено до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

В ці дні влаштовується карнавал, готуються солодощі у вигляді черепів, цвинтарі прикрашають стрічками та квітами, дороги до будинків померлих їхні родичі позначають свічками, щоб небіжчик міг знайти дорогу додому.

Нагадаємо, що напередодні у посольстві США в Україні приготували оригінальне привітання з Хелловіном, з гумором показавши, що найстрашнішого дня року (як, втім, і в інші дні) боятися варто не відьом, не примар і не монстрів. Є речі набагато гірше — російська дезінформація, перед якою пасують навіть найяскравіші персонажі Хелловіну.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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