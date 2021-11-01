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Суспільство та люди

Скандальний екс-нардеп Парасюк став батьком

15:25 1 листопада 2021
У Парасюка народився син

Народний депутат України восьмого скликання Володимир Парасюк став батьком.

На своїй сторінці у соціальних мережах він повідомив про поповнення у родині — у нього народився син.

«Емоції переповнюють вже другий день. Хочеться поділитись своєю радістю з усім світом — я став батьком. Ми стали батьками. Це неймовірне відчуття! Життя стало ще яскравішим. Боже, дай сили та розуму правильно виховати сина. Нехай він буде доброю і свідомою людиною», — пише екс-нардеп.

Він виклав у мережу фото (головне) з лікарні, на якій малюк тримається за його руку.

Володимир Парасюк був сотником на Майдані, де «поставив ультиматум» тодішньому президентові Віктору Януковичу. Пізніше він пішов на фронт і розповідав про участь у бойових діях.

У листопаді 2015 року він опинився в центрі скандалу, вдаривши ногою у голову заступника керівника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ (управління «К») Василя Пісного на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, звинувативши останнього у корупції.

Восени минулого року в нього виникла спекотна дискусія з іншим екс-нардепом Михайлом Добкіним. Останній у різкій формі висловлювався про Майдан та події зими 2013−2014 років, у відповідь Парасюк нагадав Добкіну про існування протитанкового гранатомету.

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