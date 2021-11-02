Залишилося менше тижня: антивакцинатори мають лише одну можливість уникнути усунення від роботи

Вже менше ніж за тиждень, з 8 листопада, набуде чинності ухвала про недопуск до роботи категорій працівників без щеплень, для яких вакцинацію проти коронавірусу визнано обов'язковою.

Йдеться про людей, які працюють у центральних органах виконавчої влади, їхніх територіальних органів, місцевих держадміністраціях та їхніх структурних підрозділах, установах вищого, післявузівського, професійного передвищого, професійно-технічного, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціальної освіти.

При цьому людям на час відсторонення заробітна платня не нараховуватиметься. І, відповідно, не сплачуватимуться внески, необхідні для нарахування страхового стажу для призначення пенсії та оплати лікарняних. Повернутись до роботи співробітник зможе лише після того, як надасть сертифікат чи довідку про вакцинацію.

Контролювати це розпорядження зобов'язали керівників установ. У разі порушень їм загрожує серйозний штраф — від 34 000 до 170 000 гривень.

Виняток із цього правила зробили лише для працівників, які нададуть довідку про абсолютні протипоказання до щеплення від ковіду.

За словами голови комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайла Радуцького, МОЗ затвердило список протипоказань для кожної з вакцин — визначено 16 діагнозів, коли щеплення проти коронавірусу потрібно скасувати, відкласти чи проводити з обережністю.

Так, протипоказаннями до використання АstraZeneca та вакцини на векторній основі є тромбоз з тромбоцитопенією, мРНК Pfizer та Moderna протипоказані при міокардиті, перикардиті. При імунодефіциті рекомендовано вакцинацію з обережністю.

За словами Радуцького, довідки про протипоказання для щеплення видаватимуться лікарями з початку листопада. Також згенерувати документ можна буде у додатку «Дія».

Ексклюзивний матеріал «Звільнення невакцинованих, штрафи у транспорті та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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