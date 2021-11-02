Артем'єв день 2 листопада: що заборонено робити і на які прикмети варто звернути увагу

У вівторок, 2 листопада, коли католики відзначають День поминання померлих (All Souls' Day), вшановують пам'ять і святого великомученика Артемія Антіохійського. Це свято вважається святом воєначальників.

Саме ним і був Артемій, який у IV столітті перебував на службі у імператора Костянтина Великого, а згодом і його сина Констанція. За чудову роботу він був призначений намісником Єгипту.

Після смерті Констанція влада перейшла до Юліана, прозваного Відступником. Він переслідував християн, бажаючи повернути язичництво. Якось новий володар катував єпископів, які не хотіли зректися християнської віри. Артемій розкритикував його дії і всенародно викрив імператора. За легендою, у в'язниці до нього з'явився Господь Бог і розповів, що вбереже його від усілякого болю. Наступного дня Артемія знову піддали тортурам, але він не видав жодного стогіну, лише сказавши, що імператор відповідатиме за біди, завдані християнам. За це імператор наказав відрубати йому голову.

Незважаючи на те, що Артем'єв день вважається днем воєначальників, існують прикмети суто побутового плану. Так, якщо 2 листопада дерева покривав іней, то це віщувало поганий врожай наступного року. Як і вовки, що виють поблизу села. А ще цього дня було заведено квасити капусту та лагодити огорожі. Вважалося, що чим міцніший паркан, тим багатшим буде врожай. Казали, що через дірки у паркані витікає все багатство та щастя.

Існують й погодні прикмети. Так, затяжні західні вітри попереджали про тривалі опади, а сніг, що випав на суху землю, — про потепління. Голки, скинуті модриною, віщували швидкий сніг, який залишиться лежати до весни.



У Артем'єв день забороняється:

влаштовувати галасливі застілля та гуляти весілля;

залишати незавершені справи;

сваритися та ображатися на когось;

дивитися у дзеркало до сходу сонця і вишивати.

Нагадаємо, що 4 листопада відзначатиметься день Казанської ікони Божої Матері, а наприкінці місяця розпочнеться Пилипів піст.

Фото з Вікіпедії.

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