«Ніколи не комплексую»: спікер Ради Стефанчук розповів, як йому живеться з вагою 180 кілограмів

Новий спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який змінив на цій посаді Дмитра Разумкова, чесно зізнається, що при зрості в 1,97 м важить близько 180 кг, але не відчуває з цього приводу жодних комплексів і часом навіть жартує з себе. Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору сайту «ГОРДОН» Алесі Бацман.

«Зріст у мене — 1,97 м, а вага — пристойна, близько 180 кг. Але я ніколи не комплексую ні з приводу ваги, ні з приводу решти… Я все нормально сприймаю. Людину не можна перемогти, якщо у неї є самоіронія», — сказав глава парламенту, додавши, що до Ради прийшов «з докторським ступенем, професорським рівнем та надмірною вагою».

Також політик зізнався, що звик до своєї ваги, перепробувавши всі методи скинути зайве.

«У мене був рекорд скидання ваги — близько 40 кг. Практикував я різні дієти, знаю їх усі, але знаю, що всі вони до певного часу, поки, як нормальна людина, не плюнеш на це все…» , — чесно зазначив він.

До того ж і Стефанчук, і його дружина люблять і вміють готувати, хоча його дружина якраз «дуже витончена».

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» у Раді Євгенія Кравчук розповіла «ФАКТАМ», чому насправді звільнили Дмитра Разумкова і відставки яких міністрів в уряді очікується найближчим часом.

Фото rada.gov.ua/

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