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Суспільство та люди

Нещепленим українцям підказали, як потрапити до ТРЦ у «червоній» зоні

11:54 2 листопада 2021
ТРЦ

У «червоних» карантинних зонах, де обмежили доступ невакцинованих громадян чи людей без негативного ПЦР-тесту до торгово-розважальних центрів, без зазначених документів можна попасти у ТРЦ, якщо громадянин йде до розташованого у ньому пункту вакцинації.

«На вході до ТРЦ необхідно вказати, що ви йдете на щеплення Також у деяких центрах вакцинації облаштовані окремі входи для отримання щеплень, а у більшості пунктів з'явилися дві окремі черги — за онлайн-записом через Helsi та за „живою“ чергою», — повідомляють у Helsi.

Нагадаємо, що днями на засіданні Кабміну Мінекономіки, Держспоживслужбі та Національній поліції доручили «активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у торговельно-розважальних центрах та закладах громадського харчування».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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