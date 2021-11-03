День ракетних військ та артилерії України: привітання у прозі та віршах, яскраві листівки

День ракетних військ та артилерії — державне свято України, яке відзначається щорічно 3 листопада з 1997 року.

За радянських часів це було 19 листопада. В Україні він офіційно не відзначався з 1991 року.

Дата приурочена до початку операції зі звільнення Києва у 1943 році під час Другої світової війни. Саме 3 листопада артилеристи під час битви за Дніпро у складних умовах забезпечили прорив сильно укріпленої оборони німців на північ від Києва.

Вогонь вівся протягом 40 хвилин по 9 рубежах на загальну глибину до 2 км, причому одночасно по чотирьох рубежах із дев'яти. Таким чином, перед атакуючою піхотою та танками була створена зона суцільного вогню глибиною до 800 м і завширшки кілька кілометрів.

Приєднуючись до привітань, бажаємо «богам війни» козацького здоров'я та сімейного благополуччя. Щоб у вас все завжди було 4.5.0!

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Фото Сухопутних військ ЗСУ.

З професійним святам, «боги війни». Бажаємо вам вічної переваги над супротивником, бойового духу, оптимістичного настрою та правильних позицій у житті.

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Фото Art-shop.com.ua.

З Днем військ ракетних,

Що нас захищають,

З Днем артилерії,

Що страху справді не знає!

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Фото Міноборони.

Бажаємо мужності, сили, здоров'я та влучень «точно в ціль»! Зичимо міцного вам здоров'я, довгих років життя, щастя та успіхів вам та вашим сім'ям. Вітаємо!

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Фото ОТГ "Захід".

З Днем військ ракетних вітаю!

Усіляких гараздів кращого бажаю.

Не знайте поразок та стягнень,

А більш особистих досягнень.

Нагадаємо, що нещодавно професійне свято було у водіїв — 31 жовтня відзначали День автомобіліста та шляховика.

Фото — скріншот.

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