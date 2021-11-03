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Суспільство та люди

Виставка «Футуромарення» та екскурсія місцями Революції гідності: куди піти у Києві у вихідні

19:02 3 листопада 2021
Виставка «Футуромарення»

У Національній опері України імені Тараса Шевченка :

4 листопада — балет «Ромео і Джульєтта»,

5 листопада — опера «Наталка-Полтавка»,

6 листопада — балет «Лебедине озеро»,

7 листопада о 14:00 та 19:00 — балет «Лебедине озеро» (у виконанні артистів театру «Молодий балет Києва»),

10 листопада — опера «Мадам Баттерфляй».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50

Ціна: від 50 грн.
***

До 13 листопада у «Щербенку Арт Центрі» проходить виставка живопису, аудіоінсталяції та скульптури Ольги Антонової «Неназвані форми».

Адреса: вул. Михайлівська, 22 В.

Вхід вільний.
***

6 листопада об 11:00 відбудеться безкоштовна екскурсія місцями Революції гідності.

Збір на Михайлівській площі (біля пам'ятника княгині Ользі).

Тривалість: 2 години.
***

З 6 по 15 листопада у Музеї історії Києва відкрито виставку сучасного словенського дизайну «The Future of Living/Майбутнє життя».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7

Ціна: від 40 грн.
***

До 13 листопада у Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе діє виставка «Тетяна Голембієвська — творчість, осяяна сонцем», присвячена творчості української художниці.

Адреса: Андріївський узвіз, 21.

Ціна: від 10 грн.
***

До 31 листопада у холі готелю Hyatt Regency Kiev можна відвідати виставку станкового живопису Олексія Литвиненка «Момент споглядання».

Адреса: вул. Алли Тарасової, 5

Вхід вільний.
***

До 30 січня у Мистецькому арсеналі проходить виставка «Футуромарення», присвячена витокам українського футуризму. В експозиції: вишивка Ніни Генке-Меллер, твори Давида Бурлюка, Вадима Меллера, Олександра Богомазова, Марії Синякової, Бориса Косарєва, Сандро Фазіні, Василя Єрмілова, фільми Євгена Деслава.

Адреса: вул. Лаврська, 12.

Ціна: 50 грн.
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До 5 лютого у галереї «Хлібня» на території «Софії Київської» відкрито виставку «Катарсіс». В експозиції: скульптури Йоганна-Георгія Пінзеля, Франциска Олендзького та роботи сучасного художника Олександра Животкова.

Адреса: вул. Володимирська, 24.

Ціна: 25 грн.

Нагадаємо, у Києві відкрилася перша персональна виставка картин Ігоря Рудені, який уже 16 років живе у Чорнобильській зоні .

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