День залізничника України 2021: історія свята, найкращі листівки та привітання

4 листопада Україна святкує День залізничника. Ця дата була обрана, оскільки саме 4 листопада 1861 року до Львова з Відня прибув перший залізничний потяг «Ярослав». Саме цей день вважається початком залізничних перевезень на території сучасної України.

Професійне свято в листопаді в українських залізничників з'явилося в 2002 році. До цього дня залізничники за радянською традицією продовжували святкувати свій день у першу неділю серпня.

З Днем залізничника!

Нехай на вашій колії завжди горить зелене світло!

З Днем залізничника!

Бажаємо, щоб локомотив життя віз лише прямими дорогами,

а на кожній зупинці чекали удача і успіх

З Днем залізничника!

Тим, чиє життя проходить під стукіт колес, бажаємо рівних доріг,

швидких поїздів, вдячних пассажирів

З Днем залізничника!

Нагадаємо, у церковному календарі 4 листопада — важлива дата для віруючих. Церква святкує День Казанської ікони Божої матері.

Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

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