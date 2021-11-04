День залізничника України 2021: історія свята, найкращі листівки та привітання
4 листопада Україна святкує День залізничника. Ця дата була обрана, оскільки саме 4 листопада 1861 року до Львова з Відня прибув перший залізничний потяг «Ярослав». Саме цей день вважається початком залізничних перевезень на території сучасної України.
Професійне свято в листопаді в українських залізничників з'явилося в 2002 році. До цього дня залізничники за радянською традицією продовжували святкувати свій день у першу неділю серпня.
Нехай на вашій колії завжди горить зелене світло!
Бажаємо, щоб локомотив життя віз лише прямими дорогами,
а на кожній зупинці чекали удача і успіх
Тим, чиє життя проходить під стукіт колес, бажаємо рівних доріг,
швидких поїздів, вдячних пассажирів
Нагадаємо, у церковному календарі 4 листопада — важлива дата для віруючих. Церква святкує День Казанської ікони Божої матері.
Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com43
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