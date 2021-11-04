Яка відповідальність загрожує власникам фальшивих COVID-сертифікатів та як її уникнути

Відповідальність за використання фальшивого COVID-сертифіката передбачена статтею 358 Кримінального кодексу, де прямо йдеться про використання явно підробленого документа. Таким чином, настане відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешту строком до 6 місяців або обмеження волі до 2-х років, пояснив в інтерв'ю «ФАКТАМ» кандидат юридичних наук, експерт з кримінального права Григорій Вусатий.

За його словами, поки що це кримінальне правопорушення законодавець відносить не до тяжких злочинів, а до кримінальних провин.

Якщо ж, отримавши підроблені сертифікати, але не встигнувши їх використати, громадяни повідомлять про це правоохоронні органи, вони можуть уникнути кримінальної відповідальності.

Використання підробленого документа означає вчинення кримінального проступку. І тут важливим буде, чи повідомив громадянин про це правоохоронцям, чи ті самі виявили правопорушення.

У першому випадку він може укласти договір із прокурором, у рамках якого набуде статусу підозрюваного чи обвинуваченого, про визнання винності. Якщо людина укладе договір про визнання провини та сприятиме органам досудового розслідування (погоджуватися з тим, як кваліфікуються ці дії, допомагатиме слідству встановити об'єктивну істину тощо), тоді вона може претендувати на укладення договору про визнання провини.

«По суті, йдеться про компроміс з державою. Це дає людині можливість, що суд призначить їй покарання і одразу звільнить її. Як наслідок, людину визнають такою, що не має судимості. За таких варіантів поведінки згодом людина зможе безперешкодно вакцинуватися» , — підкреслив юрист.

Нагадаємо, адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін раніше роз'яснив, чи роботодавці мають право виганяти з роботи невакцинованих і дав пораду тим, хто вже потрапив у таку ситуацію.

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