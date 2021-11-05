Поліцію та «швидку» надішлють негайно: в Україні змінять алгоритм допомоги жертвам домашнього насильства

В Україні, де влітку цього року Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильство за ознакою статі, хочуть удосконалити механізм надання допомоги постраждалим.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, розроблено зміни до Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, де визначено конкретний алгоритм дій для консультантів урядового контактного центру («гаряча лінія» 15−47).

Так, якщо постраждалий звернувся на 15−47, то працівники контактного центру протягом однієї доби повідомляють про це уповноважений підрозділ органу Національної поліції; невідкладно (протягом доби) — службу у справах дітей, якщо постраждали діти або якщо до служби звернувся дорослий з дитиною; уповноважену особу виконавчого органу з питань сім'ї на місцях, якщо постраждала недієздатна особа або особа, цивільна здатність якої обмежена; в орган опіки та піклування, якщо постраждалою від насильства особою чи кривдником є повнолітня недієздатна особа чи особа, дієздатність якої обмежена

Тим, хто звернувся до кол-центру, надають першу невідкладну психологічну допомогу чи консультацію, надають актуальні контакти загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих, інформують про права, соціальну, медичну, психологічну, безоплатну правову допомогу та послуги, якими людина може скористатися, а також про право вимагати відшкодування кривдником шкоди.

«Якщо на телефонну лінію 15−47 звернулася особа, щодо якої є підстави вважати, що вона перебуває в небезпеці або її життю та здоров'ю загрожує небезпека, то працівники центру негайно повідомляють про це до поліції, викликають бригаду екстреної медичної допомоги (якщо це необхідно) і надають першу невідкладну психологічну допомогу чи дають потрібну консультацію» , — йдеться у документі.

Нагадаємо, що влітку цього року на Вінниччині знайшли згвалтовану та вбиту жінку. Виявилося, що до її загибелі причетний чоловік, який ревнував дружину. З'ясувалося, що вона не раз піддавалася вдома знущанням. Жінка зверталася до лікарні з побоями, а потім подавала заяву до міліції, але пізніше забрала її.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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