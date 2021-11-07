Вихідні на Новий рік та Різдво: скільки відпочиватимуть українці у грудні та січні

На новорічні та Різдвяні свята на українців чекають довгі вихідні, але цього року обійдеться без перенесення робочих днів. У постановах Кабміну про вихідні та робочі дні у 2021−2022 роках груднево-січневий період не згадується, але передбачено додаткові дні відпочинку, оскільки частина свят припадає на суботу.

Таким чином, усі, для кого встановлено п'ятиденний робочий тиждень, відпочиватимуть за наступним графіком:

Субота, 25 грудня — Різдво християн західного обряду — вихідний.

Неділя, 26 грудня — вихідний.

Понеділок, 27 грудня — вихідний.

28−31 грудня — робочі дні.

Субота, 1 січня — Новий рік — вихідний.

Неділя, 2 січня — вихідний.

Понеділок, 3 січня — вихідний.

Чергові довгі вихідні очікуються на Різдво.

П'ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.

Субота, 8 січня — вихідний.

Неділя, 9 січня — вихідний.

10−14 січня — робочі дні.

Нагадаємо, у 2022 році встановлено довгі вихідні на 8 березня та на День Конституції 28 червня. А у новому законопроекті про трудові відносини пропонується відмовитися від закріпленого за працівником другого вихідного на тиждень. Рекомендовано, щоб ці питання працівник сам погоджував із наймачем.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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