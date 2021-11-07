26.06 / 26.27 29.97 / 30.35
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Вихідні на Новий рік та Різдво: скільки відпочиватимуть українці у грудні та січні

9:22 7 листопада 2021
ялинка

На новорічні та Різдвяні свята на українців чекають довгі вихідні, але цього року обійдеться без перенесення робочих днів. У постановах Кабміну про вихідні та робочі дні у 2021−2022 роках груднево-січневий період не згадується, але передбачено додаткові дні відпочинку, оскільки частина свят припадає на суботу.

Таким чином, усі, для кого встановлено п'ятиденний робочий тиждень, відпочиватимуть за наступним графіком:

  • Субота, 25 грудня — Різдво християн західного обряду — вихідний.
  • Неділя, 26 грудня — вихідний.
  • Понеділок, 27 грудня — вихідний.
  • 28−31 грудня — робочі дні.
  • Субота, 1 січня — Новий рік — вихідний.
  • Неділя, 2 січня — вихідний.
  • Понеділок, 3 січня — вихідний.

Чергові довгі вихідні очікуються на Різдво.

  • П'ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.
  • Субота, 8 січня — вихідний.
  • Неділя, 9 січня — вихідний.
  • 10−14 січня — робочі дні.

Нагадаємо, у 2022 році встановлено довгі вихідні на 8 березня та на День Конституції 28 червня. А у новому законопроекті про трудові відносини пропонується відмовитися від закріпленого за працівником другого вихідного на тиждень. Рекомендовано, щоб ці питання працівник сам погоджував із наймачем.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

пенсія

В Україні скоро перерахують частину пенсій: хто може розраховувати на доплату 800 грн

Податки

З 1 грудня зміниться мінімальний розмір ЄСВ: скільки потрібно буде заплатити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.