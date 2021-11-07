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Суспільство та люди

Радіодиктант національної єдності: дата проведення та як взяти участь

12:03 7 листопада 2021
Радіодиктант

В Україні 9 листопада о 10:00 відбудеться радіодиктант національної єдності 2021 року. Його буде проведено до Дня писемності та мови. Трансляцію диктанту проведе телеканал UA: Перший, регіональні суспільні мовники, ютуб-канал UA: Перший та на Facebook-сторінках Суспільного мовлення, телеканалу UA: Перший і регіональних філій Суспільного. Традиційно можна слухати радіодиктант на хвилях «Українського радіо» та «Радіо Культура».

Відомі українці зможуть написати диктант у спеціально облаштованих авдиторіях. Так, cтудію для написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського і в приміщенні радіохабу Академії суспільного мовлення, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Учасники мають добу для того, щоб надіслати готовий текст диктанту. Після цього текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті «Українського радіо» 11 листопада об 11:00.

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть. Також для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr. radio 9 листопада.

Як писали «ФАКТИ», останніми роками подібні диктанти проводяться регулярно в День української писемності та мови.

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