Дмитрів день: прикмети та заборони 8 листопада

Православні українці 8 листопада відзначають день великомученика Димитрія Солунського, який жив у часи Римської імперії. За правління імператора Діоклетіана він посідав високу дипломатичну посаду і проповідував християнство.

За навернення людей у святу віру імператор ув'язнив Димитрія у в'язницю, де його почали катувати солдати. Після його вирішили стратити. Його прокололи списами, а тіло викинули на поживу звірам, але віряни забрали його та поховали.

В народі цей день прозвали Дмитровим. Також його називають Мироточець через уявлення про мироточення мощів святого.

У давні часи українці цього дня підбивали господарські підсумки року. До цього дня треба було роздати усі борги. Цього дня також із іменинами вітають усіх Дмитрів.

У Дмитріїв день заборонено працювати. Також у цей день не займалися прибиранням, пранням, приготуванням. Це вважається за великий гріх. День краще присвятити походу на цвинтар та маленькій поминальній вечері. Також, за традицією, було прийнято залишати на тарілці трохи їжі для покійних родичів. Наші пращури вірили, що 8 листопада їхні душі вимагають особливого поминання. Також у цей день було прийнято заготовляти їжу та частування для птахів. Батьки вірили, що у їхніх образах духи померлих прилітають на могили.

8 листопада прийнято молитися святому і просити його про зцілення та лікування від захворювань (особливо очних).

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то зима буде теплою. За народними приметами, якщо в цей день зоря була червоною, то це до сильного вітру. Якщо вранці 8 листопада земля вкрилася інеєм, це до сніжної зими. Якщо ж на Дмитрів день встановлювався щільний сніговий покрив, навесні на Великдень очікували тепло.

Дехто гадає по гостях, які приходять на вечерю цього дня: якщо першим до дому зайде заможна, добра людина, то й рік буде прибутковим.

Як писали «ФАКТИ», субота перед Дмитровим днем називається батьківською поминальною суботою. У цей день люди обов'язково поминали всіх родичів, що пішли в інший світ, ходили на службу та цвинтар.

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