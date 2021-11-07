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«Сподіваюся, у тебе там все добре»: Софія Стужук присвятила пост покійному чоловікові у день його народження

21:55 7 листопада 2021
«Сподіваюся, у тебе там все добре»: Софія Стужук присвятила посаду покійному чоловікові у день його народження

Блогер Софія Стужук несподівано вирішила привітати з днем народження чоловіка Дмитра, який помер від COVID-19 минулої осені після поїздки до Туреччини.

У своєму Instagram вона розповіла, як старший син Девід зізнався їй: якби він мав чарівну паличку, перше, що він би загадав — щоб тато знову був живий. А дочка Лола досі вірить, що він живе на хмаринці і мріє навчитися літати, щоб його врятувати з небесного полону.

«А Олівушці навіть у її віці я розповідаю, що вона з'явилася тому, що мама дуже любила її тата Діму і вона, хоч і не пам'ятає тебе, але знає, що у неї був тато Діма», — написала Софія, проілюструвавши пост серією сімейних фото з різних курортів.

За її словами, тепер туди вона літає без нього, але щоразу згадує про спільні подорожі.

Нагадаємо, у річницю смерті чоловіка Стужук також написала пронизливі слова кохання та подяки покійному, зізнавшись, як важко вчитися жити без нього та попросивши вибачення за все.

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