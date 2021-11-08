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Суспільство та люди

День святого Дмитра: яскраві листівки та вітання іменинникам

10:08 8 листопада 2021
День святого Дмитра: яскраві листівки та вітання іменинникам

8 листопада День ангела відзначає Дмитро, адже саме цього дня православні християни вшановують пам'ять святого Дмитра Солунського. Тому ми маємо гарний привід привітати своїх знайомих і близьких, які носять це благородне ім'я.

Цікаво, що воно походить із Стародавньої Греції і безпосередньо пов'язане з ім'ям богині землі та родючості Деметри. Дослівно ім'я перекладається як «посвячений богині Деметрі» (Мітрі).

Християнський святий Дмитро Солунський жив у IX столітті і був сином римського проконсула у Фессалоніках. Його батьки були таємними християнами, тому хрестили свого сина в домовій церкві та виховали відповідно до християнських підвалин. Не знаючи про це, імператор Галерій призначив його місце покійного батька-проконсула. Отримавши призначення, Димитрій виявив себе як відкритий християнин, проповідував у місті і звернув у християнство багатьох його мешканців, за що і був ув'язнений, після чого страчений.

Незважаючи на цю сумну історію, у народі Дмитрів день означав завершення осіннього шлюбного сезону, а ще відкривав так зване «зимове півріччя».

«У Дмитрів день зима лізе на тин», «Прийшов до нас святий Дмитро на білому коні», — кажуть народні прикмети.

Ви ж привітайте Дмитра з іменинами, адресувавши йому, наприклад, такі вірші:

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!

***

Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!

Також ви можете відзначити день яскравими листівками.

Нагадаємо, 21 листопада православні відзначатимуть Собор Архістратига Михаїла (Михайлів день), а 27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, за яким настане початок Різдвяного посту.

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