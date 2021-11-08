26.04 / 26.24 29.99 / 30.31
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще

17:31 8 листопада 2021
Аднан Ківан

Популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат та планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання триватиме близько місяця.

Про це «РБК-Україна» повідомив власник видання, бізнесмен Аднан Ківан.

За його словами, на цей час Kyiv Post тимчасово призупинить свою роботу. Для України стратегічно важливо розвивати медіа нового формату.

Для цього Kyiv Post посилять команду найкращими журналістами України, США, Канади та Європи.

«Ми хочемо стати доступними для ширшої аудиторії і вже почали розширення штату. Тепер видання виходитиме не лише англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post на нову медійну платформу з якісним друкованим та відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще», — Аднан Ківан.

Нагадаємо, Kyiv Post — щотижнева англомовна газета, що видається у Києві. Перша та найпопулярніша англомовна газета України.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

оладки

Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

Хачапурі по-мегрельськи

Хачапурі по-мегрельськи: простий рецепт ситного коржика на кефірі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.