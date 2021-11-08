Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще

Популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат та планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання триватиме близько місяця.

Про це «РБК-Україна» повідомив власник видання, бізнесмен Аднан Ківан.

За його словами, на цей час Kyiv Post тимчасово призупинить свою роботу. Для України стратегічно важливо розвивати медіа нового формату.

Для цього Kyiv Post посилять команду найкращими журналістами України, США, Канади та Європи.

«Ми хочемо стати доступними для ширшої аудиторії і вже почали розширення штату. Тепер видання виходитиме не лише англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post на нову медійну платформу з якісним друкованим та відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще», — Аднан Ківан.

Нагадаємо, Kyiv Post — щотижнева англомовна газета, що видається у Києві. Перша та найпопулярніша англомовна газета України.

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