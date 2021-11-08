Видання Kyiv Post «несподівано» закрилося: у редакції заявили про спробу власника позбутися «незручних» журналістів"

В Україні, де журналісти заявляють про загрозу свободі слова, колектив найстарішого англомовного українського видання Kyiv Post із тривогою заявив, що співробітників редакції поставили перед фактом того, що вони вже не працюють у газеті. Про це пише у своєму пості у Facebook журналіст Ганна Миронюк.

«Вранці 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що вони звільнені. Ще три тижні тому власник Kyiv Post заявляв, що має інші плани — розширити Kyiv Post та запустити україномовні медіа під брендом видання», — йдеться у заяві колективу.

Напередодні, як зазначають у редакції, керівництво видання призначило на керівну посаду пов'язану з власником видання Аднаном Ківаном людину, що журналісти розцінили як втручання у редакційну політику.

«Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала опір власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Ківану. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post і перезапустити його вже за місяць із новою командою» , — додали журналісти.

Журналісти впевнені, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів.

«Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років. Ми були взірцем високих професійних і моральних журналістських стандартів. Саме тому кожен президент і кожен уряд намагалися чинити тиск на Kyiv Post. Але незважаючи на це жодний власник не закривав газету… Сьогодні ми запропонували йому продати газету чи передати торгову марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився», — сказано у зверненні колективу.

Водночас сам Аднан Ківан у коментарі РБК-УКРАЇНА заявив, що «одного разу сподівається знову відкрити газету — вже більше і краще». А головний редактор видання Браян Боннер заявив, що після завершення всіх процедур, пов'язаних із закриттям газети, він подасть у відставку.

Раніше колишній шеф-редактор новин одеського «7 каналу», який належить Ківану, Олена Ротарі оголосила про запуск україномовної версії Kyiv Post. У коментарі «Детектору медіа» Ротарі повідомила, що це будуть різні редакції, «англомовна газета працює як працювала, україномовна буде з окремим штатом». Але інвестор у видань, за словами Ротарі, буде один.

Нагадаємо, Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання складав близько 7 тисяч екземплярів.

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter