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Суспільство та люди

Пропонують «їхати у купе без сусідів за доплату»: в Україні викрили хитру схему провідників

21:32 8 листопада 2021
Укрзалізниця

Компанію «Укрзалізниця», яка нещодавно відкрила пункти вакцинації на деяких вокзалах, звинуватили в тому, що провідники вагонів зловживають своїм службовим становищем і під час посадки в поїзд пропонують за додаткову суму поїхати без сусідів, навіть коли на сайті відсутні вільні місця. Про це написав Олег Васильєв у Facebook.

Він збирався їхати з Києва до Дніпра поїздом і зайшов на сайт booking.uz.gov.ua, але за 2 години до відправлення поїзда не було жодного вільного місця. При цьому трохи пізніше на сайті з'явилися у продажу одразу 30 місць, серед яких купе, плацкарт та СВ.

«Цікаво, куди раптово зникло 30 місць за дві години до відправки, а потім знову з'явилися? Як відомо, броню викидають у продаж у набагато меншій кількості» , — пише він.

Знайшлися ще пасажири, які підтвердили, що квитки в системі продажу то з'являються, то масово зникають, а провідники мають «вільні» місця чомусь завжди.

Один із користувачів Facebook зазначив, що квитки «затискають» провідники, бронюючи кожні 15 хвилин місця. Така ситуація, на його думку, склалася через відсутність ефективного контролю з перевезення безквиткових пасажирів.

Як писали «ФАКТИ», компанія «Укрзалізниця» часто опиняється у центрі скандалів. Так, нещодавно українські аграрії звинуватили її у маніпуляціях та тиску на бізнес.

Фото «УЗ»

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