День Параскеви П'ятниці: у чому допомагає і дві сильні молитви святій

10 листопада Церква відзначає день Святої мучениці Параскеви П'ятниці. Ікони св. Параскеви розташовувалися в житлі на почесному місці, оскільки свята вважалася заступницею сім'ї, покровителькою жінок, їй молилися за успішний шлюб і сімейне щастя на довгі роки.

У храмах, читаючи про земне життя Параскеви П'ятниці, часто згадували, що свята перенесла багато мук за християнську віру, але з Божою допомогою за ніч зцілилася від ран. Тому святій молилися за порятунок від хвороб, про допомогу у складних справах.

Своєю заступницею Параскеву П'ятницю вважали торговці, а тому молилися за успіх у справах. А жінки-майстрині читали молитви, якщо планувалася складна і кропітка робота — щоб старання були винагороджені.

Як молитися Параскеві П'ятниці

О свята і преблаженна мучениця Христова Параскево, краса дівоча, мучеників похвало, чистоти образ, великодушних зерцало, премудрих подив, віри християнської хранителька! Молимо тебе, свята мучениця, донеси про наш сум до Христа Бога. Його ж преблаженнішим зором завжди будемо веселитися.

Моли Всемилостивого, що словом сліпим очі відкриє, нехай позбавить нас від хвороб наших, тілесних і душевних. Розжени твоїми святими молитвами темний морок від гріхів наших, випроси у Отця світло благодаті душевної і тілесної очам нашим. Просвіти нас, затьмарених гріхами, світлом Божої благодаті.

Святими твоїми молитвами будь нам грішним помічницей. Піклуйся і молись за окаянних і недбайливих грішниць, прийди на допомогу нам, бо дуже немічні ми. Моли Жениха твого, непорочна Христова наречена. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Друга молитва святій мучениці Параскеві П'ятниці

Свята наречено Христова, багатостраждальна мученице Параскево! Десницею ангела Божого від невиліковних ран дивно зцілена.

Допомогай нам, бо маєш сміливість до Господа. Моли Його заступництва за нас хто молиться. Нехай подасть Він і нам, як тобі, терпіння і благодушність у бідах і скорботі. Хай дарує Він, клопотанням твоїм і заступництвом, радісне, благоденне і мирне життя, здоров'я і спасіння. Нехай очистить нас грішних від усякої скверни та пороку, нехай захистить нас святими Своїми ангелами. Нехай заступить, збереже та помилує всіх святою Своєю благодаттю і зробить спадкоємцями та причетниками Небесного Свого Царства.

І ти, що отримала спасіння твоїми святими молитвами і заступництвом, всеславна наречена Христова Параскева. Прославимо пречисте і прекрасне ім'я. В ім'я істинного Бога, Отця і Сина і Святого Духа, завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

Фото augustus.ru

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