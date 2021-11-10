Кабмін затвердив перелік потенційно небезпечних собак: власникам доведеться придбати страховку

Кабінет Міністрів на засіданні 10 листопада затвердив перелік із понад 50 порід собак, які можуть становити небезпеку для життя та здоров'я людини.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, власники таких тварин зобов'язані при їх реєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яку може бути завдано третім особам.

В т.ч. до переліку потрапили доберман, мастиф, ротвейлер, акіта-іну, бульдог, кавказька та східноєвропейська вівчарка, вовкодав та інші.

До речі, у Києві подібний перелік із 30 порід офіційно діє з 2007 року. До нього входять доберман, німецька, середньоазіатська, кавказька та південноруська вівчарки, ротвейлер, американський бульдог, англійський мастиф, бультер'єр, аргентинський і німецький доги, а також акіта-іну, американський стаффордширський тер'єр, бельгійська дорденка, бельгійська овчарка, бульмастиф, пітбультер'єр, кане корсо, мастино неаполітано, московська сторожова, перо преса канаріо, різеншнауцер, родезійський ріджбек, тосаїну, чорний тер'єр, німецький боксер, фокстер'єр, ягдтер'єр німецький, а також метиси вказаних порід.

Нагадаємо, що напередодні в Україні набрав чинності закон, що передбачає підвищені штрафи за вигул без поводка та намордника, а також за неприбирання собачих екскрементів. Санкції передбачені і за утримання незареєстрованих собак та вигул їх у громадських місцях.

Фото Pixabay

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter