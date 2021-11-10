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Суспільство та люди

За відеофіксацію порушення правил дорожнього руху вам заплатять, але є умови

17:22 10 листопада 2021
Відеореєстратор

В Україні почастішали випадки ДТП з подальшою втечею водія-винуватця. Однак у Раді вже зареєстрували законопроект про виплату винагород тим, хто документально зафіксує порушення Правил дорожнього руху (ПДР) та відправить поліції фото та відео. За задумом авторів ініціативи отримати нагороду (10% від сплаченого винуватцем ДТП штрафу) можна буде у разі фіксації:

  • проїзду на заборонний сигнал світлофора;
  • перетину подвійної суцільної смуги, залізничних переїздів;
  • порушення правил паркування та паркування на місцях для інвалідів;
  • самовільного залишення місця ДТП

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Повідомляти про ДТП можна буде за допомогою спеціальної програми на мобільному. Однак смартфони або планшети, що використовуються свідками, повинні дозволяти ідентифікувати користувача через «Дію» і фіксувати дату, час, а також GPS-координати порушення.

За фальсифікацію фото-або відеофіксації порушення запровадять кримінальну відповідальність. Також посилення відповідальності чекає і на самих порушників — якщо вони спробують чинити тиск на інформаторів поліції.

Нагадаємо, напередодні в Одесі нарешті затримали водія, який збив на смерть 15-річну дівчинку-підлітка і серйозно травмував її брата. ДТП трапилося ще 4 листопада, а останні п'ять днів винуватець аварії переховувався у квартирі у приятеля.

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