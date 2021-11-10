Серце не витримало: боєць ЗСУ помер, супроводжуючи на батьківщину тіло загиблого в зоні ООС побратима

На Полтавщині раптово помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко, який супроводжував на Львівщину тіло загиблого захисника України із району ООС. Трагічний випадок стався на АЗС у місті Пирятин, повідомила у Facebook заступник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За її інформацією, Писаренко був уродженцем Дніпропетровщини.

«Це дуже психологічно скаладна робота — повертати до дому загиблих Героїв. Вічна пам"ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині і побратимам», — написала чиновниця, показавши фото Геннадія.

Нагадаємо, 7 листопада на передовій внаслідок ворожих дій окупантів загинув український військовий зі Львівщини — він дістав поранення, несумісне з життям. Предстаник Львівської ОДА Максим Козицького повідомив, що загиблим є 47-річний сержант 24-ї окремої механізованої бригади Віталій Павлисько, уродженець Яворова, батько двох дітей.

Фото mil.in.ua/

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