Мультижанровий проєкт «Шлях Крим/Yol Qirim» та виставка «Швидко. Зручно. Небезпечно»: куди піти у Києві

У Національній опері України імені Тараса Шевченка :

11 листопада — опера «Служниця-пані» і балет «Шехеразада»,

12 листопада — балети «Кармен-сюїта» та «Діти ночі»,

13 листопада — Міжнародний фестиваль балету «Серж Ліфар де ля данс»,

14 листопада — балет «Лускунчик»,

16 листопада — балет «Весілля Фігаро»,

17 листопада — опера «Кармен».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50

Ціна: від 50 грн.

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З 11 по 14 листопада у кінотеатрі «Ліра» відбуваються Дні угорського кіно в Україні. У програмі: 11 листопада о 19:00 драма Іштвана Сабо «Заключний звіт»; 12 листопада о 19:00 — драма режисера Дежо Жигмонда «Виродок сатани»; 13 листопада о 13:00 — комедія Балажа Лота «Пештські бешкетники», о 17:00 — драма Агнеші Кочіш «Едем». Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40

Вхід вільний (за наявності сертифіката про вакцинацію або діючого ПЛР-тесту).

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До 13 листопада у кінотеатрі KINO42 відбувається ретроспектива фільмів польського режисера Кшиштофа Зануссі. 11 та 12 листопада о 17:00 — «Серце на долоні»; 13 листопада о 15:00 — «Revisited». Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Адреса: вул. Костянтинівська, 11б.

Вхід вільний, потрібна реєстрація.

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У Кримському будинку можна відвідати мультижанровий проект «Шлях Крим/Yol Qirim», присвячений культурі кримськотатарського народу — його багатовіковій історії, нерозривності культурних та історичних зв'язків із материковою Україною.

Адреса: вул. Омеляновича-Павленка, 9

Вхід вільний.

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До 21 листопада у Музеї історії Києва діє виставка художниці Наталії Манохіної No Rules ART.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7

Ціна: 50 грн.

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До 25 листопада у Лабораторії сучасного мистецтва «Мала галерея Містецького арсеналу» відкрито виставку «Швидко. Зручно. Небезпечно». Учасники виставки: Валерій Зубатенко, Борис Кашапов, Микита Кравцов, Ганна Сорокова, Ірина Стасюк, Давид Чічкан, група eeefff, група SOSka.

Адреса: вул. Лаврська, 10.

Вхід вільний.

Нагадаємо, до 28 листопада у Музеї Ханенків відкрито виставку «Історичні світи», присвячену 100-річчю від дня смерті українського художника польського походження Вільгельма Котарбінського.

Фото: facebook.com/CrimeanHouseKyiv

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