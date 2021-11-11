26.04 / 26.23 29.89 / 30.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Житель Миколаєва подав до суду через вимогу про пред'явлення COVID-сертифікатів та хоче мільйон гривень

9:50 11 листопада 2021
Житель Миколаєва подав до суду через вимогу про пред&#39;явлення COVID-сертифікатів та хоче мільйон гривень

Житель Миколаєва позивається до Кабінету Міністрів, вимагаючи скасувати норму урядової постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» щодо проведення вибіркової перевірки документів у громадян на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті).

Зокрема, мова йде про перевірку документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Свою скаргу позивач скерував до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Серед інших вимог позову — стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань КМУ 1 млн грн. моральної шкоди на користь позивача.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що найбільше нарікань у антивакцинаторів нині викликає ще одне урядове рішення — про обов'язкову вакцинацію представників окремих професій.

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

лічильник електроенергії

Шмигаль розповів, що буде з тарифами на газ та світло в листопаді

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.