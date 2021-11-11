Житель Миколаєва подав до суду через вимогу про пред'явлення COVID-сертифікатів та хоче мільйон гривень

Житель Миколаєва позивається до Кабінету Міністрів, вимагаючи скасувати норму урядової постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» щодо проведення вибіркової перевірки документів у громадян на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті).

Зокрема, мова йде про перевірку документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Свою скаргу позивач скерував до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Серед інших вимог позову — стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань КМУ 1 млн грн. моральної шкоди на користь позивача.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що найбільше нарікань у антивакцинаторів нині викликає ще одне урядове рішення — про обов'язкову вакцинацію представників окремих професій.

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