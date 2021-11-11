Звертайте увагу на дрібниці: що потрібно і чого не можна робити у «дзеркальну» дату 11.11.2021

Четвер, 11 листопада, коли астрологи радять трьом знакам зодіаку уникати ризику, називають «дзеркальною датою» — 11.11.2021.

Як пише supersolnishco.net, число 11 у нумерології вважається сакральним — дві одиниці, розташовані поряд, символізують якийсь портал між світами, який відкривається у «темний» період листопада. А ще це число поєднує у собі енергію творчості, чутливості, підвищеної інтуїції… Тож цього дня слід прислухатися до підказок, які підкидатиме світ.

Говорять, що якщо у цей день, подивившись на годинник, ви побачите дзеркальне чи подвійне число (11:11, 21:12), то це буде знаком долі — треба прислухатися до своїх бажань та інтуїції. Якщо втомилися — візьміть вихідний або просто більше приділіть собі часу, якщо подумали про рідних чи друзів — спілкування не потрібно відкладати.

Якщо ви десь побачите поєднання однакових цифр (777, 5555, 222), постарайтеся запам'ятати, про що ви думали у цей момент — ці думки та емоції будуть важливими для вашого майбутнього.

Що потрібно робити 11.11.2021:

звертати увагу на символи та знаки;

бути відкритим до нового;

довіритися своїй інтуїції;

прийняти себе та полюбити свої недоліки;

звертати увагу на числа та цифри.

Що не можна робити 11.11.2021:

бажати іншим людям зла;

сваритися;

проводити «темні» ритуали та спіритичні сеанси.

А ось ритуали, не пов'язані із «темними силами», проводити можна. Так, 11 листопада об 11:11 потрібно скласти купюри та монети на стіл, сказавши: «Гроші до грошей йдуть, множаться, у мене проблеми припиняються». Те саме можна зробити і о 23:11 цього ж дня. Заговорені гроші носіть із собою у гаманці до наступної дзеркальної дати.

Раніше астрологи називали «поцілованими долею» п'ять знаків зодіаку, яким пощастить і у коханні, і у справах у рік Чорного Тигра.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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