У Харкові новий мер: що відомо про Ігоря Терехова

У четвер, 11 листопада, Ігор Терехов, який переміг на недавніх виборах у Харкові, офіційно вступив на посаду Харківського міського голови. Про це повідомляє офіційний сайт міськради.



Терехов склав присягу після того, як голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко оголосила про його реєстрацію мером Харкова.

Після цього Терехов подякував харків'янам, які підтримали його на виборах, а також тим, хто віддав голоси за інших кандидатів.

Новий градоначальник пообіцяв, що захищатиме інтереси всіх харків'ян, продовжить справу Геннадія Кернеса, якого він змінив на цій посаді, й підняти планку перетворень ще вище.

У Терехова дві вищі освіти. Він закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та Харківський регіональний інститут державного управління при президенті України за спеціальністю «Державне управління».

У 1990-х роках працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.

У міськвиконкомі Харкова почав працювати з 1999 року. Був начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради. У березні 2007 року став заступником голови Харківської ОДА, коли губернатором був Арсен Аваков.

Коли областю став керувати Михайло Добкін, Терехов повернувся до міськради спочатку на посаду заступника міського голови, а з 2015 року став першим заступником міського голови.



У 2006 році балотувався до Верховної ради за списком блоку «Наша Україна», але до парламенту не пройшов.

У 2020 році обраний депутатом Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії «Блок Кернеса — Успішний Харків».

Нагадаємо, на крісло міського голови Харкова претендували десятеро кандидатів. Найпомітнішими були в.о. мера Ігор Терехов від «Блоку Кернеса — Успішний Харків» та колишній губернатор області й колишній мер Харкова Михайло Добкін. За Терехова проголосували 50,66% від загальної кількості тих, хто прийшов на вибори.

Фото Ігор Терехов/Facebook

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