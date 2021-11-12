Табло починає кричати і хамити: нардеп розповів про «новий сервіс» на залізничному вокзалі Києва

Народний депутат України Володимир Ар'єв розповів про «систему» на вокзалі у Києві, де вранці 12 листопада з якихось причин не працювало табло з розкладом поїздів, де вказується час відправлення та прибуття потягів.

За його словами, замість електронного табло інформацію пасажирам та зустрічаючим надавали співробітниці з мегафонами. На своїй сторінці у соцмережах нардеп емоційно розповів про отримані враження.

«Вокзал. Київ. Ранок. Табло з розкладом не працює. У центральній залі стоять тітки з мегафонами, які кричать, що вони і є табло. Таблу з мегафоном слід назвати номер поїзда, щоб отримати номер колії. Напрямок не можна — тільки номер, інакше табло починає кричати та хамити. Двоє офігілих американців хочуть зрозуміти, що відбувається. Пояснив їм, що це такі сервісні андроїди — діджиталізація. Табло збоку грізно засичало, щоб ми не створювали пробку та очистили простір. Реформи. Листопад 2021 року», — написав Ар'єв.

Нагадаємо, що нещодавно актриса та телеведуча Римма Зюбіна опублікувала у мережі обурений пост, поділившись враженням від подорожі «Інтерсіті» сполученням Херсон — Київ. За її словами, у складі купейні вагони використовувалися як вагони 1-го класу, а пасажири, незважаючи на заборону куріння у поїздах, вовсю «димили».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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