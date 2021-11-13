«Розгуляй» у січні та довгі вихідні у травні: скільки відпочиватимуть українці у 2022 році
В Україні в 2022 році рекомендовано влаштувати додаткові вихідні у березні та червні з подальшим їхнім відпрацюванням у суботу. А от «розгуляй» вихідних у січні, травні та жовтні ніяк переносити не будуть, оскільки державні свята добре поєдналися з уїкендами.
Згідно з рекомендаціями Кабміну, на підприємствах із п'ятиденним робочим тижнем пропонується встановити наступний графік.
Січень
- Субота, 1 січня — Новий рік, вихідний день.
- Неділя, 2 січня — вихідний день.
- Понеділок, 3 січня, — вихідний день.
- П'ятниця, 7 січня, — Різдво Христове, вихідний день.
Березень
- Понеділок, 7 березня, — вихідний день.
- Вівторок, 8 березня — Міжнародний жіночий день, вихідний.
- Субота, 12 березня, — робочий день.
Квітень
- Неділя, 24 квітня, — Воскресіння Христове, вихідний день.
- Понеділок, 25 квітня, — вихідний день.
Травень
- Неділя, 1 травня — День праці, вихідний день
- Понеділок, 2 травня — вихідний день.
- Понеділок, 9 травня, — День перемоги, вихідний день.
Червень
- Неділя, 12 червня — Трійця, вихідний день.
- Понеділок, 13 червня — вихідний день.
- Понеділок, 27 червня — вихідний день.
- Вівторок, 28 червня, — День Конституції України, вихідний день.
- Субота, 2 липня, — робочий день.
Серпень
- Середа, 24 серпня — День Незалежності України, вихідний день.
Жовтень
- П'ятниця, 14 жовтня, — День захисника та захисниць України, вихідний день.
грудень
- Неділя, 25 грудня — Різдво, вихідний день.
- Понеділок, 26 грудня — вихідний день.
Нагадаємо, Рада вже проголосувала в першому читанні законопроект про те, щоб позбавитися обов'язкового другого вихідного на тиждень. Пропонується, щоб це питання вирішувалося не на державному рівні, а між роботодавцем та працівниками.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»180
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