«Розгуляй» у січні та довгі вихідні у травні: скільки відпочиватимуть українці у 2022 році

В Україні в 2022 році рекомендовано влаштувати додаткові вихідні у березні та червні з подальшим їхнім відпрацюванням у суботу. А от «розгуляй» вихідних у січні, травні та жовтні ніяк переносити не будуть, оскільки державні свята добре поєдналися з уїкендами.

Згідно з рекомендаціями Кабміну, на підприємствах із п'ятиденним робочим тижнем пропонується встановити наступний графік.

Січень

Субота, 1 січня — Новий рік, вихідний день.

Неділя, 2 січня — вихідний день.

Понеділок, 3 січня, — вихідний день.

П'ятниця, 7 січня, — Різдво Христове, вихідний день.

Березень

Понеділок, 7 березня, — вихідний день.

Вівторок, 8 березня — Міжнародний жіночий день, вихідний.

Субота, 12 березня, — робочий день.

Квітень

Неділя, 24 квітня, — Воскресіння Христове, вихідний день.

Понеділок, 25 квітня, — вихідний день.

Травень

Неділя, 1 травня — День праці, вихідний день

Понеділок, 2 травня — вихідний день.

Понеділок, 9 травня, — День перемоги, вихідний день.

Червень

Неділя, 12 червня — Трійця, вихідний день.

Понеділок, 13 червня — вихідний день.

Понеділок, 27 червня — вихідний день.

Вівторок, 28 червня, — День Конституції України, вихідний день.

Субота, 2 липня, — робочий день.



Серпень

Середа, 24 серпня — День Незалежності України, вихідний день.

Жовтень

П'ятниця, 14 жовтня, — День захисника та захисниць України, вихідний день.

грудень

Неділя, 25 грудня — Різдво, вихідний день.

Понеділок, 26 грудня — вихідний день.

Нагадаємо, Рада вже проголосувала в першому читанні законопроект про те, щоб позбавитися обов'язкового другого вихідного на тиждень. Пропонується, щоб це питання вирішувалося не на державному рівні, а між роботодавцем та працівниками.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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