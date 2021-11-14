Осінні Кузьминки: що не можна робити в день Косми та Даміана і на що звернути увагу

Православна церква 14 листопада вшановує пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, які жили на стику III-IV століть, що їм було даровано здатність до зцілення.

Як пише ресурс calend.ru, хлопчики рано втратили батька, і їх вихованням займалася мати — свята Феодотія. Вона навчила їхню милосердю, тому Косма та Даміан ніколи не брали плати з людей за лікування.

У народі день святкував зиму («Кузьминки — осені поминки») та останні весілля.

А ще з Кузьминок жінки починали прясти, щоби встигнути з виготовленням одягу на зиму.

Кузьминки були й молодіжним святом. Дівчата збиралися разом у вільній хаті, накривали на стіл (обов'язковою стравою вважалася каша) та запрошували неодружених хлопців. Посиденьки нерідко тривали до світанку, а потім молоді люди, розправившись із частуванням, вирушали красти сусідських курей.

У цього свійського птаха справляли «іменини», тому заможні селяни намагалися відправити курей у подарунок бідним родичам. Приносили курей і бояриням, а ті мали утримувати «чолобитних курей» у пошані — годувати вівсом, ячменем і ніколи не вбивати. Яйця, які вони несли, вважали лікувальними.

Крім того, на Кузьми та Дем'яна звертали увагу на прикмети погоди. Якщо день видавався сніговим — слід було чекати навесні великого розливу рік. Лист, що залишився на дереві до Кузьминок, віщував мороз наступної зими.

Ковалі у цей день не працювали — це вважалося великим гріхом.

Нагадаємо, 21 листопада віруючі відзначатимуть Михайлів день (Собор Архістратига Михайла).

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