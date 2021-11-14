В українців поцікавилися, на що вони збираються жити на пенсії: результати опитування здивували

В очікуванні на запуск обов'язкових пенсійних накопичень соціологи Gradus Research з'ясували, скільки українців вже сьогодні відкладають «на старість». Виявилося, що серед мешканців міст України з населенням 50к+ віком 18−60 років більшість не відкладають на пенсію.

Ще 38% опитаних зізналися, що поки що не відкладають, але планують це робити, а 31% не відкладають і не планують.

Навпаки, кошти щомісяця відкладають 6,1% опитаних, іноді — 10,8%.

53% майбутніх пенсіонерів також зізналися, що планують жити на пенсію від держави, 26% - заздалегідь відкладені гроші, а 22% - на заробітну плату.

6% респондентів уже пішли на пенсію. Крім пенсії від держави (52,5%), найпоширенішими джерелами доходу для них є заробітна плата від роботи (24%) та заздалегідь відкладені гроші (15%).

Опитування було проведено 10 листопада дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети 1000 респондентів у мобільному додатку Gradus.

Нагадаємо, на початку листопада нову концепцію пенсійної реформи в Україні представили народним депутатам. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев очікує, що якби перше читання закону про накопичувальну пенсію пройде до кінця року, тоді систему можна було б запустити з 2023 року.

«Якщо це не вдасться, то, можливо, це буде з 2024 року. Але перехідний період взагалі не передбачається. Тому що сама по собі система жодним чином не обмежує ні бізнес, ні працівника» , — сказав він.

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